محمد بن راشد: سفراؤنا رسل خير وتسامح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أدى عدد من سفراء الدولة المعينين لدى عدد من الدول الصديقة، ظهر أمس، اليمين القانونية بقصر الوطن، في العاصمة أبوظبي.

فقد أقسم بالله سلطان علي الحربي، سفير الدولة في السنغال، ونبيلة عبدالعزيز الشامسي، سفيرة الدولة لدى مونتينيجرو، ومحمد عبدالله الشامسي، سفير الدولة لدى البيرو، والدكتور سعيد محمد الطنيجي، سفير الدولة لدى جمهورية مالي، وعبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى إندونيسيا، بأن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات ورئيسها، ويحترموا دستور الدولة وقوانينها، ويضعوا مصلحتها فوق كل اعتبار، ويؤدوا أعمال وظائفهم بأمانة وإخلاص.

صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، هنأ السفراء الجدد للدولة في الخارج، على اختيارهم ممثلين لدولتهم وحكومتهم وشعبهم، وبارك الثقة التي منحهم إياها رئيس الدبلوماسية الإماراتية، سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، الذي يتابع باهتمام بالغ وحرص أكيد، عمل سفاراتنا وسفرائنا في الخارج، ويوجههم بأن يكونوا رسل خير وتسامح لقيادتهم وحكومتهم وشعبهم، ويحترموا القواعد والأصول الدبلوماسية الدولية، ولا يتدخلوا في الشؤون الداخلية لأي دولة.

وخاطب سموّه سفراءنا وممثلي دولتنا، في الدول والهيئات والمنظمات الدولية، أن يكونوا منفتحين ومتواضعين ومتعاونين مع الجهات والأشخاص ذوي الصلة والمسؤولية، ويروّجوا لدولتهم ثقافياً وسياحياً وإنسانياً واقتصادياً، لجذب المزيد من المستثمرين والزوار والفنانين والمثقفين إلى بلادنا.

وتمنى لهم سموّه النجاح والتوفيق، في أداء مهامهم، والحفاظ على سمعة دولتهم ومكانتها المرموقة في الأوساط الدولية.

حضر مراسم أداء اليمين، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

(وام)