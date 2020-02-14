القوات الأمريكية تصادر مركباً يحمل أسلحة إيرانية في بحر العرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضبطت السفينة «يو إس إس نورماندي» الحربية الأمريكية أثناء إجرائها عمليات الأمن البحري في بحر العرب كمية من الأسلحة مخبأة في مركب شراعي.

وقال بيان للقيادة الأمريكية الوسطى، إن الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها تشمل 150 صاروخاً مضاداً للدبابات من نوع «دهلافيا» (ATGM) إيرانية الصنع، وأسلحة أخرى، من بينها ثلاثة صواريخ أرض جو إيرانية وأجهزة تصوير حراري ومكونات إيرانية لعتاد بحري وجوي مسير.

وقال بيان القيادة إن العديد من هذه الأسلحة هي أنظمة شبيهة بتلك التي ضُبطت في بحر العرب في 25 نوفمبر 2019 التي كانت وجهتها إلى أيدي الحوثيين في اليمن.