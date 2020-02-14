تشخيص صيني سريع يرفع إصابات كورونا إلى 60 ألفاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة الصينية، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 15 ألفاً مع تسجيل 251 إصابة جديدة.كما أوضحت أن 254 حالة وفاة جديدة سجلت منذ نهاية يوم الأربعاء، ما يرفع المحصلة النهائية إلى 60 ألف إصابة و1355 حالة وفاة.

وقفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن كورونا في الصين، بشكل كبير، الخميس، مع تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد في مقاطعة هوبي وحدها، فيما بلغ عدد المتوفين 1355 شخصاً على الأقل، وفي حين ظهرت 15152 حالة إصابة جديدة مؤكدة في البر الرئيسي للصين يصل إجمالي عدد الإصابات إلى 59804 حالات.

وفي تحديثها اليومي، أكدت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي حدوث 14,840 إصابة جديدة في هذه المقاطعة في وسط الصين، التي شكلت البؤرة التي بدأ منها انتشار الفيروس. وتأتي هذه القفزة في الحصيلة مع إعلان مسؤولين محليين إعادة تغيير طريقة تشخيص حالات الإصابة، ففي بيان قالت لجنة الصحة في هوبي إنها ستضم من الآن فصاعداً إلى سجل الإصابات الرسمية حالات تم «تشخيصها عيادياً». وهذا يعني أن صور الرئتين في حالات محتملة يمكن اعتبارها كافية لتشخيص الإصابة بالفيروس، بدلاً من فحوص الحمض النووي.

كما أضافت أن التصنيف الجديد شمل 13,332 حالة إصابة وأكثر بقليل من نصف حصيلة الوفيات الجديدة.

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وجاءت الزيادة الكبيرة بعد أن قالت سلطات إقليم هوبي إنها طرحت استخدام وسيلة تشخيص أسرع بالأشعة المقطعية بالكمبيوتر.كما أشارت لجنة الصحة في هوبي إن الأشعة المقطعية تظهر إصابة الرئتين وتُمكن من تأكيد حالات الإصابة الجديدة وعزلها في وقت أقصر. يشار إلى أن السلطات في هوبي كانت تعتمد في السابق على تحليل الحمض النووي الريبوزي الذي قد يستغرق أياماً.

إلى جانب ذلك، أشارت لجنة الصحة في هوبي إلى أن هذا التغيير يعني أنه بات بإمكان المرضي الحصول على علاج «في أسرع وقت ممكن»، كما أنه يجعل التصنيف «متوافقاً» مع تصنيفات مستخدمة في مقاطعات أخرى. وقالت إنها قامت بهذا التغيير «مع تعمّق فهمنا لمرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ومع تراكم خبراتنا في التشخيص والعلاج».

من جانبها طالبت منظمة الصحة العالمية الصين بأن تكون أكثر وضوحاً، بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا، وسط تقارير تفيد بأن عدد الإصابات المعلن لا يتطابق مع الواقع. كما قال مسؤولون من المنظمة العالمية، الخميس، إن القفزة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين تعكس «تعريفاً أوسع» لحالة العدوى.

وأوضح طارق جسارفيتش، المتحدث باسم المنظمة، لرويترز :«تعريف عبارة حالة جديدة يوسع بحسب فهمنا الحالي نطاق المسألة، بحيث لا تشمل فقط الحالات المؤكدة بالتحاليل المعملية، بل أيضاً الحالات المشخصة إكلينيكياً استناداً إلى الأعراض والتعرض». وأضاف أن المنظمة، ومقرها جنيف، تسعى «لوضوح أكبر» من الصين بشأن التحديثات الأخيرة لتعريفها لحالة العدوى.(وكالات)