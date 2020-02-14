17 مسابقة وفعاليات وطنية بمهرجان الوحدات المساندة للرماية بأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل

شهد مهرجان الوحدات المساندة للرماية الثامن 2020 للمدنيين، في يومه الثاني، إقبالاً لافتاً من جانب أبناء الوطن والمقيمين للاستمتاع بأنشطته والفعاليات الوطنية المصاحبة له، والذي تستمر فعالياته حتى 21 فبراير/‏ شباط، ويقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتفقد الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، والشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان، برفقة اللواء الركن عبد الله مهير الكتبي قائد الوحدات المساندة، أجنحة المعرض الرئيسي للشركات والمؤسسات الوطنية الداعمة والراعية للمهرجان، والشركات المتخصصة في الأسلحة والصيد، واطلعوا على الأسلحة المعروضة من الشركات والأسلحة التي يمكن للزوار اقتناؤها وتجربتها في الميدان المخصص لذلك.

وشارك الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان، في مهارات الرماية، وحرصت الفرق المشاركة على التقاط الصور تذكارية معه.

وقال اللواء الركن «م» سالم الغفلي نائب قائد الوحدات المساندة، إن المهرجان يضم 17 مسابقة متنوعة، وفعاليات ضخمة، ويهدف إلى تأصيل حب الوطن والولاء للقيادة الرشيدة، من خلال تعزيز أواصر التواصل والتلاحم الفعال في المجتمع، وإبراز دور القوات المسلحة في خدمة المجتمع الإماراتي، فضلاً عن تنمية مهارات أبنائه في الرماية، وترسيخ الهوية الوطنية والمحافظة على الموروث الوطني ونشر رياضة الرماية، وزيادة عدد ممارسيها.

من جانبه أكد العقيد «م» طالب أبوطالب رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان، الإقبال اللافت للزوار على المهرجان من مختلف فئات المجتمع، وقال إن اللجنة العليا للمهرجان تتوقع وصول عدد الزائرين إلى 100 ألف.

وشهد المهرجان عروضاً قدمتها الفرقة الموسيقية التابعة للقوات المسلحة في ساحة القرية التراثية، وعرض الخيالة الذي نال إعجاب الحضور، وقدمت سرية تشكيل رماية المقذوف التابعة لقوات الوحدات المساندة عرضاً بمدفعين 25 رطلاً بريطانيي الصنع يعود تاريخ صنعهما إلى الحرب العالمية الثانية، ودخلا إلى القوات المسلحة بدايات سبعينات القرن الماضي.

المعرض الرئيسي

يقدم المعرض المصاحب للمهرجان، منتجات وخدمات ذات صلة بالاهتمام الجماهيري، ويتيح فرصة لإبراز عروض مختلفة محاطة بإطار احترافي في الإنجاز والمشاركة والتي تحقق بين طياتها تعزيز كينونة الوحدة الوطنية في روح متجانسة ومتناغمة تفخر بقواتها المسلحة العريقة.

ويتضمن المعرض تمثيلاً محدوداً لوحدات القوات المسلحة من خلال نماذج تعريفية كالطائرات، والدبابات، والمدافع، والآليات والأسلحة الأخرى.

المتحف العسكري

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ويشارك المتحف العسكري في المهرجان بعرض المقتنيات العسكرية القديمة من الأسلحة والآليات العسكرية، والمدرعات، ومدافع، وأجهزة لاسلكية، إضافة إلى المساعدات الإنسانية التي قدمتها القوات المسلحة. وأتاح مهرجان الوحدات المساندة للرماية، ولأول مرة في دورته الثامنة، بيع الأسلحة في جناح ضخم ضم عدداً من كبرى شركات الأسلحة.

وقال سعيد الغفلي، مدير عام شركة بينونة للمعدات العسكرية والصيد، إن من الجيد للغاية السماح ببيع الأسلحة، وأوضح أن جناح بينونة يضم أحدث أنواع الأسلحة التي يفضلها المواطنون، مثل الشوزن، والسكتون.



«إيدج» تعرض معدات دفاعية وأسلحة



شاركت شركة إيدج، الشركة الوطنية المصنعة للأسلحة في دولة الإمارات، بمهرجان الوحدات المساندة للرماية في دورته الثامنة، بالمعرض الرئيسي في ميدان الريف، من خلال عرضها لمنتجاتها وإبراز هذه القدرات التصنيعية الدفاعية للجمهور.

وأكد حمد سالم العامري المدير التنفيذي لشركة كاراكال، إحدى شركات إيدج، أن مهرجان الوحدات المساندة للرماية يعتبر من أهم المنصات المحلية التي تهدف لتسليط الضوء على معداتها الدفاعية وأسلحة الصيد التي تنتجها الشركة، مع زيادة جمهور المهرجان الذي يشهد تطوراً مستمراً من حيث المشاركين وأنواع العارضين من خلال عرض الأسلحة الدفاعية والهجومية والتقليدية التي تستقطب اهتمام المتخصصين في هذا المجال.

وأشاد العامري باللجنة المنظمة للمهرجان لإتاحتها الفرصة للراغبين من المواطنين باقتناء أسلحة الصيد لتكون المنصة الثانية على مستوى الدولة بعد مهرجان الصيد والفروسية الذي كان المنصة الوحيدة لبيع أسلحة الصيد، وتساعد هذه الخطوة على تسويق وبيع منتجات الشركة. (وام)



شرطة أبوظبي تشارك



تشارك شرطة أبوظبي بمختلف مديرياتها وإداراتها، في مهرجان الوحدات المساندة.

وأوضحت إدارة المراسم والعلاقات العامة، بقطاع المالية والخدمات، أن المشاركة تأتي حرصاً على تعزيز المشاركات المجتمعية وتعريف الزوار ببرامج الشرطة وأنشطتها المختلفة، بما يسهم في تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي.

وقدمت مديريتا الطوارئ والسلامة العامة، وترخيص السائقين والآليات، عروضاً للخدمات الشرطية الذكية، ضمن جناحها الذي يتضمن كذلك ميدان الرماية الداخلي، وسيناريو مسرح الجريمة، ومنصة توعوية للشرطة السياحية، وخدمة «أمان» لتعزيز الوقاية من الجريمة، بالاتصال على الرقم 8006262.

كما شاركت لجنة الأدباء والقراءة، بمبادرة «استبدل كتابك».

وقدم مركز نظم المعلومات والاتصالات، عرضاً لنظام «ivr» الواقع الافتراضي، وضمت العروض الخارجية استعراضاً للدوريات القديمة للشرطة، قدمه قسم الموروث الشرطي.

وقدمت فرقة موسيقى الشرطة، مقطوعات وطنية وتراثية نالت إعجاب الزوار.