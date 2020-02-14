خولة الملا أمينة عامة لمجلس الأسرة بدرجة رئيس دائرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ميرفت الخطيب

أصدرت قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، قراراً إدارياً بتعيين خولة الملا، أمينة عامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بدرجة رئيس دائرة.

وجاءت توجيهات سموّ الشيخة جواهر، إيماناً منها بأهمية تشجيع المرأة، وإبراز القيادات النسائية التي تعمل باستمرار نحو الارتقاء بالمجتمع، وتفعيل دور الكفاءات الوطنية، عبر قيادة المؤسسات الوطنية، والاستمرار في حصد المزيد من الإنجازات المشرّفة لإمارة الشارقة ودولة الإمارات.

وتوجهت خولة الملا، بالشكر والامتنان إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وسموّ الشيخة جواهر، على الثقة الغالية لإكمال مشوار التنمية في الشارقة التي هي في عيوننا وقلوبنا. وتمنت أن تكون عند حسن الظن.

وأضافت: أتمنى من الله التوفيق بهذه المهام الجديدة، وأن نحقق معاً المزيد من الإنجازات، بما يدعم رؤية صاحب السموّ حاكم الشارقة، ورسالة سموّ الشيخة جواهر، في الاهتمام بالإنسان بالدرجة الأولى والأسرة في الشارقة، لا سيما أن رؤية إمارة الشارقة هي العمل من أجل الإنسان.

وتُعد خولة الملا، إحدى القيادات النسائية البارزة في الدولة التي قدمت صورة مضيئة لدور المرأة الإماراتية في العمل البرلماني؛ بترؤسها المجلس الاستشاري، منذ تأسيسه وحتى عام 2019. وتمتلك خبرة واسعة في تنمية الأسرة والمجتمع؛ حيث شغلت سابقاً منصب المديرة التنفيذية لإدارة مراكز التنمية الأسرية. وعضوة سابقة في مجلس إدارة صندوق الزواج، واللجنة النسائية بجمعية الشارقة الخيرية. وهي حاصلة على ماجستير علم الاجتماع التطبيقي، بتخصص الإرشاد الأسري والعمل الاجتماعي.

وتتركز مهامها الجديدة، في رسم التوجه الاستراتيجي للمجلس، ووضع السياسات العامة والقواعد واللوائح والنظم المؤسسية، والإشراف على تنفيذها؛ لتحقيق أهداف المجلس على أكمل وجه.

كما يتعين على الأمينة العامة، إيجاد آليات ووسائل تنسّق العمل بين المجلس والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالأسرة في دولة الإمارات، وخارجها، عبر تنظيم اتفاقات وعقود محلية ودولية وتفعيل بنودها، باعتماد رئيسة المجلس، وإبراز إنجازات المجلس والمؤسسات التي يشرف عليها في تقرير سنوي يصدر من الأمانة العامة.



خولة الملا تستعرض رحلة «نجاح» في الحياة



على صعيد آخر، استضافت الجامعة القاسمية، يوم الثلاثاء الماضي، خولة الملا في محاضرة تحفيزية بعنوان: «رحلة نجاح»، بحضور الدكتور رشاد سالم، مدير الجامعة، وأحلام بن جرش، نائبة المدير.

وتناولت الملا محطات مكنتها من التميز في ميدان عملها الذي بدأته معلمة، ثم وكيلة ومديرة، لتنتقل بعدها إلى المجال الاجتماعي، وتحديداً في الإرشاد الأسري، وصولاً إلى العمل البرلماني، وترؤسها المجلس الاستشاري بالشارقة، في الفصل التشريعي التاسع. مشيرة إلى أن كل محطة كانت تسطر فصلاً من فصول حياتها، وتضيف في رصيدها المعرفي على مدى أكثر من 30 عاماً.

وقالت: إن رحلة النجاح لا بدّ لها من مواجهة العقبات والتحديات، التي تعطي حافزاً أكبر؛ لأن مقومات النجاح تتمثل في إثبات الذات وخدمة الأسرة والمجتمع والطموح.

وأشارت إلى أن تحقيق النجاح ليس بالأمر الصعب؛ ولكنه ليس أمراً سهلاً، أيضاً، فهو يحتاج إلى مزيد من الصبر والمثابرة، وتحمل المسؤولية.. ونجاح الدول يبنى على نجاح أفرادها، كرحلة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري الفضائية التي أضفت ألقاً ونجاحاً إلى سجل نجاحات دولة الإمارات.

وأضافت: إن النجاح هو القدرة على تحقيق الأهداف، مستشهدة بحلم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في إنشاء «مدينة جامعية»، وبعد رحلة مثابرة تحقق حلم سموّه، وأصبحت إمارة الشارقة منارة ومركزاً للعلم والثقافة.