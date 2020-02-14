نهيان بن مبارك يتسلم «وثيقة الجبل الثقافية»

تسلّم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، «وثيقة الجبل الثقافية في التسامح» من جمعية الفجيرة الثقافية الاجتماعية، بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات.

جاء ذلك خلال استقباله في قصره بأبوظبي، أمس، خالد الظنحاني رئيس الجمعية، وسعيد المعمري مدير المركز.

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وأشاد الشيخ نهيان بن مبارك خلال توقيعه على «وثيقة الجبل الثقافية في التسامح»، بدور الجمعية في تنظيم الأنشطة الثقافية والمجتمعية التي تستهدف كل فئات المجتمع، خصوصاً الشباب، كما ثمن دور مركز الفجيرة للمغامرات في نشر وتشجيع رياضة المغامرات الجبلية، والبحرية داخل الدولة.

واستعرض خالد الظنحاني أبرز إنجازات الجمعية من مشاريع ومبادرات في الجانب الأدبي، والثقافي، والاجتماعي، والرياضي، والخطة الاستراتيجية التي وضعتها للعام الجاري، من خلال طرح مبادرات وأفكار مبتكرة.

وتحدث سعيد المعمري عن أبرز أنشطة المركز التي تتنوع ما بين صحراوية، وبرية، وجبلية وبحرية، لافتاً إلى أن المركز يعمل على تنفيذ حزمة من البرامج والفعاليات المتنوعة التي تكريس اسم الفجيرة على خريطة الرياضات العالمية الصعبة، والمغامرات.