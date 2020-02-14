منظمة الأسرة العربية تكرم الطالب الأصم عمَّار وأسرته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

كرّمت منظمة الأسرة العربية في حفل أقيم بفندق هوليداي الشارقة، الطالب عمار دهب حسن دهب، أول مهندس معماري أصم في جامعة الشارقة، الذي قال خلال الحفل، إن طموحي هو صعود هرم التميز.

حضر التكريم الشيخ حميد بن عبد الله المعلا، وجمال البح رئيس منظمة الأسرة العربية، ومنى عبد الكريم مديرة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والمهندس فتحي جبر عفانة سفير منظمة الأسرة العربية، وعمر أوشيك نائب القنصل السوداني بدبي وعوض العسيل، نائب مدير النادي الاجتماعي السوداني وحيدر طالب أربيع، أمين عام الاتحاد العالمي للمعاقين، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، وكلثم المطروشي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين وأسرة المحتفى به، وعدد من منتسبي وأساتذة مدرسة الأمل وجامعة الشارقة.

وتضمن الحفل عرضاً بعنوان: «رجل المواقف الاجتماعية» تناول مسيرة فتحي عفانة، وفيلم «تفوقي عنواني» وفقرة موسيقية للعازفة جولي فرنكول.

وقال السفير فتحي جبر عفانه، إن تكريم الطالب عمار دهب يأتي احتفاء بالعلم والعزيمة والإصرار، كاشفاً عن العمل على تطوير هذه المبادرة، لتصبح منارة إنسانية شامخة في شارقة الحب.

ووجه المهندس عفانة شكره إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعمه المؤسسات الإنسانية والتربوية حتى استحق سموه «لقب نصير المعاقين»..

من جانبه أكد جمال البح حرص الدولة على منح ذوي الإعاقة الحقوق الإنسانية والواجبات والحريات، عملاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.