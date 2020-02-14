شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات «أمن الخليج 2» ترفع جاهزية القوات الأمنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تستمر تدريبات تمرين «أمن الخليج العربي 2» لليوم الخامس على التوالي، الذي يتضمن مشاركة قوات ميدانية متخصصة في مواجهة الأحداث الطارئة من الدول المشاركة؛ لتعزيز إجراءات العمل الشرطي والأمني المشترك، ورفع جاهزية القوات الأمنية، والارتقاء بالتنسيق الميداني لأعلى الدرجات، والوقوف على فاعلية التواصل، وتسهيل تبادل المعلومات، والتدريب على تدابير أمنية لعدد من السيناريوهات المحتملة، وتبادل الخبرات في مجال إدارة مسارح العمليات في مواجهة أية مخاطر متوقعة.
وتواصل القوات الشرطية والأمنية من الدول المشاركة إجراء تدريبات التمرين وفق الخطة المتوافق عليها، ويتم إجراء تطبيق عملي وميداني لعدد من التدريبات على فرضيات وسيناريوهات في مجالات مختلفة من العمل الشرطي، تركز على التنسيق الفاعل بين القوات، والاتصال من قبل غرف عمليات مشتركة، وسبل تقديم الدعم والإسناد بمشاركة من قوات وتشكيلات شرطية متنوعة.
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