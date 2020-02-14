احتـراق مركبـة فـي منطقـة مربـح بـالفجيـرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:محمد الوسيلة

احترقت سيارة ذات دفع رباعي، أمس؛ عندما كانت في وضعية الوقوف على شاطئ البحر في منطقة مربح، التي تبعد نحو 15 كلم إلى الشمال من مدينة الفجيرة.

وأفاد مصدر مسؤول في إدارة الدفاع المدني، أن غرفة العمليات تلقت منتصف نهار أمس، بلاغاً عن وقوع حادث حريق مركبة من نوع «تويوتا تندرا» بمنطقة مربح، انتقلت على الفور فرقة إطفائية إلى مكانه؛ حيث تمكنت من السيطرة على الحريق الذي خلّف أضراراً مادية بالمركبة من دون أن يصاب قائدها بأذى. مشيراً إلى أن الأجهزة الشرطية المختصة باشرت تحقيقاتها؛ لمعرفة أسباب الحريق.