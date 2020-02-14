شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية السورية تسقط صواريخ انطلقت من إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التلفزيون السورى، الخميس، إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ قادمة من هضبة الجولان التى تحتلها إسرائيل قبل وصولها إلى أهدافها فى العاصمة دمشق. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

ومن جانبه، أعلن الجيش السورى إن الدفاعات الجوية تعترض صواريخ قادمة من الجولان المحتل وتسقطها قبل وصولها إلى أهدافها.

لكن إسرائيل قصفت مرارا أهدافا إيرانية فى سوريا خلال الصراع المستمر هناك منذ نحو تسع سنوات.

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