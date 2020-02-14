شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الروسى يبحث مع نظيره التركى هاتفيا الوضع فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليرى جيراسيموف، مع نظيره التركى يشار غولر الوضع فى إدلب بسوريا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية فى بيان، الخميس، أن جيراسيموف بحث هاتفيا مع غولر القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائى لوزارتى الدفاع الروسية والتركية المتعلقة بالوضع فى سوريا، وخاصة فى منطقة خفض التصعيد فى إدلب.ولم تكشف وزارة الدفاع الروسية عن مزيد من التفاصيل لهذا الاتصال الهاتفي.

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يأتى ذلك فى ظل اتساع فجوة الخلافات بين موسكو وأنقرة بشأن الوضع فى إدلب، حيث تتهم موسكو تركيا بعدم الوفاء بالتزاماتها فى اتفاق "سوتشي" الخاصة بفصل الإرهابيين عن المعارضة المسلحة السورية .

ويقول خبراء روس أن العلاقات بين روسيا وتركيا دخلت حاليا فى أسوأ مراحلها منذ المصالحة بين البلدين بعد اعتذار أردوغان للرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن اسقاط طائرة حربية روسية قبل عدة سنوات على الحدود السورية التركية .. فى نفس الوقت لا يستبعد فريق آخر من الخبراء الروس إمكانية توصل البلدين إلى تسوية جديدة للوضع فى إدلب السورية.