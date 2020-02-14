الدوحة.. مباحثات تركية قطرية لتعزيز التعاون العسكري

الدوحة / الخليج 365

بحث قائد القوات البحرية القطرية عبد الله حسن السليطي٬ مع نظيره التركي عدنان أوزل، تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، بحسب بيان وزارة الدفاع القطرية.

جاء ذلك على هامش زيارة رسمية يجريها قائد سلاح البحرية التركي إلى العاصمة القطرية الدوحة، بدأها الخميس.

وأضاف البيان أن "الطرفين ناقشا العلاقات العسكرية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها".

كما اصطحب قائد القوات القطرية نظيره التركي في جولة تعريفية، أطلعه خلاله على أهم المرافق العسكرية، بحسب ذات المصدر.

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وتعتبر الزيارة الثانية لقائد البحرية التركي أوزل إلى الدوحة٬ إذ زارها مطلع فبراير/شباط الجاري٬ والتقى خلالها رئيس أركان القوات المسلحة القطرية غانم بن شاهين الغانم.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/ حزيران 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ، بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات مشتركة.

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