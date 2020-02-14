مسؤول أمني إسرائيلي: حماس أبلغتنا قرار وقف إطلاق الصواريخ

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

زعم مسؤول أمني إسرائيلي، الخميس، أن حركة "حماس" الفلسطينية بعثت برسائل إلى إسرائيل تبلغها بأنها قررت وقف إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة باتجاه إسرائيل.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه.

وأشار المسؤول إلى أنّه في حال بقي الوضع جنوبي إسرائيل هادئًا نهاية الأسبوع الجاري، فإن تل أبيب ستوسع مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين في غزة إلى 15 ميلًا، كما ستسمح لتجار غزة بدخول إسرائيل.

ووفق الصحيفة، فإن قرار حركة "حماس" يأتي بعد يوم متوتر على الحدود بين غزة وإسرائيل، حيث أطلق أكثر من 10 بالونات متفجرة نحو منطقة غلاف غزة جنوبي إسرائيل.

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ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حماس حول ما ورد بتصريحات المسؤول الأمني الإسرائيلي.



وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت الحدود بين غزة وإسرائيل توترا ملحوظا، لكن ليس بوتيرة تؤدي إلى التصعيد العسكري، رغم الدعوات الإسرائيلية للرد بقوة على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة.



وفي وقت سابق الخميس، قالت الصحيفة ذاتها إن الجيش الإسرائيلي يعد لعملية واسعة ضد قطاع غزة بعد الانتخابات المقررة في الثاني من مارس/آذار المقبل.



وتابعت: "وفق جميع التقديرات الأخيرة، فإن العمل العسكري الكبير في غزة أصبح أقرب من أي وقت مضى، لا تزال إسرائيل تأمل في أن تسيطر حماس على أسلحتها، وتوقف إطلاق الصواريخ وإطلاق البالونات الحارقة، لكن يبدو أن الفرص آخذة في التناقص".

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