متظاهرون يطالبون نتنياهو بالسيادة "فورا" على مستوطنات الضفة

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

طالب مئات الإسرائيليين خلال متظاهرة في القدس، الخميس، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بتطبيق "السيادة" المزعومة على مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن قبل الانتخابات المقبلة، حسب إعلام عبري.

أفادت بذلك صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عبر موقعها الإلكتروني، لافته إلى أن المتظاهرين طالبوا نتنياهو بتطبيق "السيادة" فورا على الضفة والغور.

وفي 4 فبراير/شباط الجاري، قال نتنياهو إنه "سيطلب من الحكومة الموافقة على ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والغور وشمالي البحر الميت، بعد الانتخابات التي ستجرى في 2 مارس/آذار المقبل".

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وتأتي نية إسرائيل فرض السيادة على تلك المستوطنات في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو بواشنطن في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، تفاصيل "صفقة القرن" المزعومة.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة مزعومة موحدة لإسرائيل.

كما تتضمن الخطة السماح لإسرائيل، بالسيطرة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والغور وشمالي البحر الميت.

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