الجيش التركي يعزز نقاط المراقبة في إدلب بقوات كوماندوز

هطاي (تركيا) / الخليج 365 أرسل الجيش التركي، الخميس، تعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاط المراقبة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأفاد مراسل الخليج 365 بأن قافلة تعزيزات عسكرية مكونة من قوات الـ"كوماندوز" وصلت إلى نقاط مراقبة في إدلب. وأوضح أن التعزيزات تتضمن أيضا مركبات عسكرية مشوشة للإشارات، وسيارات إسعاف عسكرية مصفحة. وأضاف أن القافلة وصلت أولا إلى مدينة ريحانلي التابعة لولاية هطاي الحدودية قادمة من وحدات مختلفة. Advertisements وبعدها توجهت القافلة نحو نقاط المراقبة التركية في إدلب، وسط إجراءات أمنية واسعة. وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري. وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في منطقة خفض التصعيد بإدلب بناء على اتفاق أستانة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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