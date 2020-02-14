انطلاق مناورات "الصمصام7" بين القوات السعودية والباكستانية

الرياض/ الخليج 365

أعلنت الرياض الخميس، انطلاق مناورات التمرين المشترك "الصمصام7" بين القوات البرية السعودية ونظيرتها الباكستانية بمحافظة حفر الباطن شمالي المملكة.

وأوضح قائد تمرين "الصمصام 7" اللواء منصور بن عبدالله القرني، في كلمة ألقاها خلال الحفل المعد للمناسبة، أن التمرين امتداد لسلسلة تمارين مشتركة بين القوات البرية السعودية ومجموعة من قوات الدول الشقيقة والصديقة ومن ضمنها باكستان.

وأشار وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية السعودية، أن التمرين "يأتي ضمن الخطط التدريبية المعدة لتطوير ورفع مستوى الكفاءة لدى القوات العسكرية".



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وأضاف القرني أن جميع الجهات المشاركة أكملت استعداداتها من كلا الجانبين لهذا التمرين.

وأشار إلى مشاركة وحدة من مجموعة لواء الملك فهد السادس التي اكتسبت خبرة من خلال مشاركتها في عمليات "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل"، وسرية من القوات الباكستانية التي تتمتع بخبرة في مجال الحرب غير النظامية، وذلك لرفع الكفاءة القتالية للضباط والأفراد على أساليب القتال في بيئات متنوعة ومختلفة.

ولم تورد الوكالة تفاصيل إضافية حول مدة التمرين أو عدد القوات المشاركة فيه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.