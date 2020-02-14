إغلاق أكبر مستشفى خاص بشمال الطائف

صحيفة الخليج الالكترونية

أغلقت لجنة القطاع الخاص بصحة الطائف، أحد أكبر المستشفيات الخاصة شمال المحافظة، وذلك بعد تزايد مخالفاته بناءً على شكاوى المراجعين، كان آخرها بقسم الولادة لديه.

وقال المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي عبر حسابه في تويتر : “بعد تزايد الملاحظات وتكرار المخالفات والإصرار كان القرار الحاسم صحة الطائف تقول كلمتها بمساندة رجال أمننا مشكورين، نقلنا المرضى وأمنا سلامتهم.. وأغلقنا أبوابه بالشمع الأحمر”.