شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يوصى بالإسراع فى تشكيل حكومة تنهض بأوضاع الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، أنه سيكون هناك حكومة فى أقرب وقت تنهض بأوضاع الشعب.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد اليوم الخميس لرئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشى الذى صرح بأن اللقاء تناول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى البلاد إلى جانب التطرق إلى تكوين الحكومة، مشيرا إلى أن الرئيس التونسى أوصى بالإسراع فى تكوين الحكومة فى أقرب وقت حتى تتولى القيام بمهامها.

ومن المقرر أن يقدم رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ الحصيلة النهائية لتشكيل الحكومة إلى قيس سعيد غدا الجمعة.

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وكلف الرئيس التونسى فى العشرين من يناير الماضى إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة فى غضون شهر حدده الدستور لاختيار أعضاء حكومته، وإعداد برنامج والذهاب إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة.

وتُعد هذه المحاولة الثانية لتشكيل حكومة فى تونس خلال شهرين، بعدما فشل الحبيب الجملى مرشح حزب "حركة النهضة" الفائز فى الانتخابات التشريعية الأخيرة فى التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة سياسية، ولجأ إلى تشكيل حكومة "مستقلين"، أسقطها البرلمان فى العاشر من يناير الماضى بـ 134 صوتا رافضا مقابل موافقة 72 نائبا، لتنتقل صلاحية اختيار رئيس الحكومة المكلف إلى الرئيس وفقا للدستور الذى ينص على حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية فى حال لم يمنح البرلمان الثقة لهذه الحكومة.