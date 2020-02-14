شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو يطالب الجيش السورى بوقف عملياته فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج وحدات الجيش السورى، بوقف القتال فى محافظة إدلب.

ودعا ستولتنبرج فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز" اليوم الخميس - الحكومة السورية إلى الدخول فى مفاوضات برعاية الأمم المتحدة، من أجل البحث عن حلول سلمية للنزاع.

يأتى هذا فى وقت تتفاقم فيه الأوضاع فى محافظة إدلب حيث يستمر الجيش السورى فى ملاحقة الجماعات الإرهابية التى تستهدف مواقعه فى منطقة وقف التصعيد وتعتدى على المراكز السكنية والمدنيين.