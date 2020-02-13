رئيس وزراء إثيوبيا يزور الإمارات







اسماء السيد - أبوظبي: يزور رئيس وزراء اثيوبيا أبي احمد الإمارات لعدة أيام، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات. والتقى رئيس الوزراء الإثيوبي عند وصوله وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان. وقالت الوكالة إنهما بحثا "علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وإثيوبيا وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة".

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