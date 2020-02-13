شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية الروسية تحذر تركيا من التصريحات الاستفزازية حول سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الخارجية الروسية فى بيان رسمي لها تركيا من أى تصريحات استفزازية بخصوص تطورات الوضع فى سوريا، لافتة إلى أن هذه التصريحات من شأنها أن تصعد التوترات في ادلب.

وأشارت الخارجية الروسية إلى تصريحات دولت بهتشلي زعيم حزب الحركة القومي التركي، مؤكدة أن تصريحه بأن سوريا وروسيا هم المسئولون عن أرواح العسكريين الأتراك الذين قتلوا هو شيء غير مفهوم.

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يذكر أن رئيس حزب الحركة القومي التركي قد قال في اجتماع سابق لحزبه بعد مقتل خمسة جنود أتراك في إدلب، إن أنقرة لن تهدأ حتى يغادر الأسد متهما روسيا بإدارة الازمة بشكل متساو بين سوريا وتركيا، مدعيا أن موسكو ليس لديها نوايا طيبة، مضيفا "على الحكومة التركية أن تراجع علاقاتها مع روسيا فقد أصبحت سوريا البلد المستعمر الفعلى لروسيا وإن لم يكن رسميا."