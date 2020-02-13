شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تصد هجوما لـ"داعش" على قاطع حقول علاس النفطى بصلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة العراقية صد هجوم لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى قاطع حقول علاس النفطى شرق محافظة صلاح الدين. وقالت الشرطة فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الخميس - إن قوات شرطة الطاقة تصدت لهجوم نفذته عصابات تنظيم "داعش " الإرهابى فى قاطع حقول علاس النفطى فى قضاء تكريت شرق محافظة صلاح الدين . وأوضحت أن الهجوم جاء من جهة قضاء تكريت من قبل عصابات داعش الإرهابى لاستهداف الحقول النفطية الموجودة فى جبال علاس. Advertisements وأضاف البيان أن شرطة الطاقة من خلال مواردها صدت الهجوم دون أى خسائر مما أدى إلى انسحاب الإرهابيين.

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