شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن تفكيك خلية إرهابية فى الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية ،تفكيك "خلية إرهابية" فى حمام العليل بمدينة الموصل . وقالت الاستخبارات العسكرية العراقية فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس- إنه بعملية نوعية استباقية تميزت بالجرأة والتخطيط السليم تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 16 من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من 7 عناصر وإلقاء القبض عليهم فى تل الرمان بحمام العليل – الموصل. وأضافت أن المعتقلين "هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام القانون المتعلقة بالإرهاب".

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