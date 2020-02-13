الجزائر تكشف عن موعد أول اجتماع للجنة الدولية بخصوص ليبيا

الجزائر/ عباس ميموني/ الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، الخميس، أن أول اجتماع للجنة الدولية لمتابعة اتفاق برلين حول ليبيا، سينعقد يوم السبت أو الأحد المقبلين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده بوقادوم مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، الذي وصل الجزائر في زيارة رسمية ليوم واحد.

وقال بوقادوم إن "لجنة المتابعة الدولية لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين ستعقد أول اجتماعاتها السبت أو الأحد المقبلين، للنظر في تطورات الوضع في ليبيا".

ولم يذكر الوزير الجزائري مكان الاجتماع، ولكن من المرتقب أن ينعقد في مدينة ميونيخ الألمانية.

واحتضنت العاصمة الألمانية في 19 يناير/كانون الأول، اجتماعا لقوى دولية حول ليبيا خلص إلى مخرجات نصت على تثبيت هدنة وقف إطلاق النار، وخلق لجنة دولية مشكلة من الدول والمنظمات الدولية التي حضرت بالاجتماع.

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وكانت الجزائر من بين الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى جانب تركيا، وكل من الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن، ومصر، وإيطاليا والإمارات، والكونغو والاتحاد الأوروبي.

وأعلن بوقادوم عن "تأييد بلاده الكامل"، للقرار رقم 2510 الصادر الأربعاء، عن مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال بهذا الصدد: "نرحب باللائحة التي أقرها مجلس الأمن بأغلبية، ونرحب بكل ما يصب في الحل السلمي والسياسي في ليبيا".

وتابع: "نحن نؤيد القرار الذي سيدعم المساعي الحميد التي تقوم بها الجزائر لدعم حل الأزمة الليبية عبر الحوار السلمي".

في المقابل، أعلن صبري بوقادوم، عن زيارة وشيكة له، للعاصمة الليبية طرابلس، يلتقي خلالها برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج.

ونفى الوزير الجزائري، ما تردد بشأن توتر بينه وبين حكومة الوفاق الليبية عقب زيارته لشرق ليبيا، الأسبوع الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.