جامعتان تركية ومغربية توقعان اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

وقّعت جامعة "جانقري قراتكين" التركية، و"مؤسسة دارالحديث الحسنية" المغربية (جامعة تعنى بالعلوم الشرعية) الخميس، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما.

ووقع الاتفاقية بالعاصمة المغربية الرباط، كل من رئيس جامعة جانقري قراتكين (مركزها مدينة جانقري التركية)، حسن آيرانجي، ومدير دار الحديث الحسنية بمدينة الرباط، أحمد الخمليشي.

وفي تصريح للأناضول، قال مدير المعهد الثقافي التركي بالرباط، أنصار فرات، إن الاتفاقية تهدف إلى تبادل الأساتذة والطلاب، فضلا عن تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال البحث العلمي.

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وأوضح فرات الذي حضر حفل التوقيع، أن جامعة جانقري قراتكين تحاول إحياء مؤسسة تشبه دار الحديث الحسنية في بلادها، وترغب من الاستفادة من تجربتها في هذا الصعيد.

وأسس المغرب دار الحديث الحسنية عام 1964، بهدف تكوين علماء في العلوم الدينية والشرعية والفقه.

وتعتبر دار الحديث الحسنية بمثابة جامعة لتخريج طلاب العلوم الشرعية، وتقوية البحث العلمي في هذا المجال.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.