بعد توقف 30 عاما.. ألمانيا تستأنف الدعم التنموي للسودان

الخرطوم / الخليج 365

أعلن السفير الألماني لدى الخرطوم أولريش كلونكر، الخميس، استئناف بلاده الدعم التنموي إلى السودان، بعد توقف 30 عاما.

وقال كوكنر إن البرلمان الألماني أقر في جلسة الخميس، استئناف برنامج التعاون مع السودان في مجال المساعدات التنموية، الموقوف منذ 1989، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأوضح السفير، أن تلك الخطوة تأتي "في إطار دعم سياسات الحكومة الانتقالية في السودان"ن مؤكدًا حرص بلاده على تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في المرحلة الانتقالية.

وفي وقت سابق الخميس، توجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إلى العاصمة الألمانية، في زيارة رسمية تستغرق يومين، للمشاركة في الدورة 56 لمؤتمر ميونخ للأمن.

وذكر بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء، اطلعت عليه الخليج 365، أن حمدوك سيلتقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، على هامش المؤتمر.

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وأوضح أن زيارة حمدوك على رأس وفد يضم وزراء الدفاع والطاقة والتعدين، ووزير الدولة بالخارجية، ومدير المخابرات العامة، وأنها تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير، سيزور السودان نهاية فبراير/ شباط الجاري.

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، زار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخرطوم، برفقة وفد كبير يضم 30 مسؤولا، وأجرى مباحثات مع مسؤولين بالحكومة الانتقالية لتعزيز العلاقات الثنائية، في أول زيارة لمسؤول أوروبي إلى السودان منذ 2011.

ومؤخرا، زار وفد برلماني ألماني، السودان، والتقى عددا من كبار المسؤولين.

وبدأ السودان في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير".

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