"الوفاق" تطالب مجلس الأمن بمحاسبة ميلشيا حفتر على خرق الهدنة

طرابلس / وليد عبد الله / الخليج 365



أدانت وزارة الخارجية بحكومة "الوفاق الوطني" الليبية، مساء الخميس، انتهاك ميلشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لقرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار، وطالبت المجلس بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.



وقالت الخارجية، في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر"، إنها "تدين انتهاك ميلشيات حفتر لقرار وقف إطلاق النار، وتطالب مجلس الأمن بمحاسبة المسؤولين عن ذلك".

وتأتي إدانة حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، بعد تعرض منطقة الهضبة جنوبي طرابلس، اليوم، إلى قصف صاروخي تسبب في وفاة امرأة وإصابة آخرين.

كما تعرض مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، اليوم أيضا، لقصف بقذائف صاروخية تسبب في إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتا.

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والأربعاء، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بريطانيا يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.

ودعا رئيس مجلس الأمن الدولي السفير البلجيكي مارك بيكستين، الخميس، اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى الالتزام بقرار المجلس.

وبمبادرة تركية روسية بدأ، في 12 يناير/كانون الثاني، وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلاد.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار من خلال شن هجمات على العاصمة الليبية طرابلس (غرب) -مقر حكومة الوفاق- ضمن محاولات مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان الماضي السيطرة عليها.



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