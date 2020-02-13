بتخرج “بخيت المراوني” وحصوله على درجة “الماجستير”

صحيفة الخليج الإلكترونية

حصل أخصائي الإدارة الصحية الأستاذ “بخيت حسن دخيل الله المرواني” أحد منسوبي “صحة ينبع” و منطقة المدينة المنورة على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الخدمات الصحية و المستشفيات.

حيث احتفتجامعة الملك عبدالعزيز بجدة “أمس” الأربعاء 18 / 06 / 1441 هـ بإقامة حفل كبير بمناسبة تخرج الدفعة 49 للعام الدراسي ( 1439 – 1440 ) وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

الأخصائي “المرواني” حاصل على العديد من الدورات الصحية و الإدارية

ويعد ”المرواني” من الكفاءات الوطنية الشابة الطموحة والجادة في مجال عمله التي أثبتت تفوقها بجدارة في جميع المناصب التي “عمل” بها والذي حقق فيها نجاحاً ملموساً في أداء العمل الصحي بمنطقة المدينة المنورة بوجه عام وصحة ينبع بوجه خاص،

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و “صحيفة الخليج الإلكترونية “ تبارك للأستاذ “بخيت بن حسن بن دخيل الله المرواني ” على هذا الإنجاز العلمي ، وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح في حياته القادمة بإذن الله.

تهانينا