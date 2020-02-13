«ناسا» تكشف: أين يعيش 97 % من المصريين ؟

دبي - بواسطة محمد فارس نشرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أمس صورة ليلية لمصر، التقطها رائد فضاء من متن المحطة الدولية، تظهر أضواء أماكن تمركز السكان في العاصمة القاهرة والإسكندرية وضفاف نهر النيل.

تزامن ذلك مع إعلان القاهرة (الثلاثاء) وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة، يعيش 97% منهم على 8% فقط من أراضيها المزدحمة على طول النيل، في ظل زيادة عدد السكان بنحو 2.

5 مليون في العام، ومن كل 10 هناك 6 تقل أعمارهم عن 29 عاما، أي أن 60% من سكان مصر شباب دون الثلاثين.

مصر: خطط لمواجهة "الانفجار الديمغرافي" بعد أن بلغ عدد السكان 100 مليون نسمة

مقدم بواسطة: France24

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ووفق الجهاز المركزي المصري للإحصاء تظل مصر البلد العربي الأكثر سكاناً، والثالث في القارة الأفريقية.