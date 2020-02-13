شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 800 ألف سورى فروا من ديارهم بسبب هجوم تقوده روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الخميس إن أكثر من 800 ألف سورى أغلبهم نساء وأطفال فروا من ديارهم بسبب حملة عسكرية سورية مدعومة من روسيا بشمال غرب سوريا منذ أول ديسمبر.

وقال ديفيد سوانسون لرويترز إن من المتوقع أن موجة النزوح الجماعى "ستستمر على مدى الأيام المقبلة بتحرك الآلاف مع خروج مدن وبلدات بأكملها" طلبا للأمان فى مناطق قرب الحدود التركية.

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وأضاف سوانسون "من المفجع تجاوز عدد النازحين، وأغلبهم نساء وأطفال، 800 ألف".