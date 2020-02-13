شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء العسكرى اللبنانى يصدر أحكاما مشددة بحق إرهابيين من "جبهة النصرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محكمة عسكرية فى لبنان أحكاما مشددة بالسجن تراوحت ما بين الأشغال الشاقة لثلاث سنوات وحتى السجن المؤبد، بحق 4 إرهابيين يحملون الجنسية السورية من عناصر خلية تابعة لتنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي.

وتضمن الحكم الصادر اليوم الخميس، من المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، معاقبة إرهابيين اثنين من عناصر الخلية بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات لكل منهما، وذلك لإدانتهما بالانضمام إلى تنظيم إرهابى والاشتراك فى تنفيذ عملياته العدائية داخل الأراضى اللبنانية، والانخراط فى صفوفه وتنفيذ عمليات عسكرية ونقل أسلحة حربية وتزوير بطاقات هوية لصالح عناصر من التنظيم بغية تسهيل تنقلاتهم.

كما قضت المحكمة بمعاقبة إرهابيين اثنين آخرين (هاربين) بالأشغال الشاقة المؤبدة، عن ذات الاتهامات فى القضية، فى حين أدانت متهما قاصرا (دون السن القانوني) وأحالت وقائع الاتهام فى شأنه إلى النيابة العامة العسكرية لإيداعها المحكمة المختصة بمحاكمة القُصر.