رضيعة سورية قتلها البرد.. لم تبصر من الدنيا سوى قصف الأسد

أنقرة، عفرين (سوريا) / الخليج 365

توفيت الرضيعة السورية إيمان أحمد ليلى في مخيم لاجئين بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا؛ بسبب الطقس البارد وتكبدها مشقة النزوح مع ذويها؛ على خلفية الهجمات التي تشنها قوات بشار الأسد ومؤيديه ضد المدنيين.

وقالت الجمعية الطبية السورية الأمريكية، في بيان لها، إن الرضيعة السورية إيمان وصلت، صباح الخميس، إلى مركز صحي تدعمه الجمعية في منطقة عفرين، محمولة من قبل والدها.

وأضاف البيان أن الرضيعة توفيت قبل أن تصل إلى المركز الصحي، وتبين أن الوفاة حدثت بسبب ظروف الطقس الباردة إضافة إلى ظروف النزوح القاسية لأحد المخيمات المقامة على عجل في محافظة إدلب على الحدود السورية مع تركيا.

وقال طبيب في المركز الصحي، طلب عدم نشر اسمه، إن الرضيعة وصلت إلى مركز الشفاء الصحي في عفرين، واكتشفنا أنها فارقت الحياة قبل نحو ساعة ونصف من وصولها.

وأضاف الطبيب، لمراسل الخليج 365، أن الرضيعة تعرضت لنزلة برد قاسية بسبب ظروف الحياة في المخيم، وأن قلبها توقف بسبب البرد القاسي وتكبد مشقة النزوح.

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وأشار إلى أن الرضيعة تنتمي لإحدى الأسر السورية التي جرى تهجيرها من منطقة الغوطة في محافظة ريف دمشق إلى إدلب، من قبل روسيا ونظام الأسد عام 2018.

وتشهد منطقة خفض التصعيد في إدلب خروقات واسعة من قبل النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران مدعومة بإسناد جوي روسي؛ حيث تقدم النظام وحلفاؤه في أجزاء واسعة من المنطقة، وباتت قواته قريبة من السيطرة على طريق حلب - دمشق السريع.



وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.



ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.



كما بلغ عدد النازحين قرب الحدود السورية التركية أكثر من مليون و677 ألف نازح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.