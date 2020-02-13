قصف قوات حفتر يوقف الملاحة في مطار معيتيقة لساعات

وليد عبد الله / الخليج 365



استأنفت حركة الملاحة الجوية لمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس نشاطها المعتاد، مساء الخميس، بعد توقفها لعدة ساعات؛ نتيجة تعرض المطار لقصف صاروخي مصدره مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.



وأبلغ هشام أبو شكيوات، وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، بعودة حركة الملاحة الجوية في المطار، بعد توقفها مؤقتا نتيجة قصف صاروخي.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة مطار معيتيقة تعليق الرحلات وتوقف حركة الملاحة الجوية بالمطار؛ نتيجة تعرضه للقصف من قبل قوات حفتر.



في السياق، قال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، في تصريح مقتضب للأناضول، بأن مصدر القذائف الصاروخية هو ميليشيات حفتر.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات حكومة الوفاق صد هجوم لمليشيات حفتر بمحور المشروع، جنوبي طرابلس، بعد ساعات من تبني مجلس الأمن قرارا يدعم وقف إطلاق النار في البلاد.

والأربعاء، صادق مجلس الأمن على قرار بريطاني يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.

وحصل القرار رقم 2510 على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس الـ15، فيما امتنعت روسيا (تمتلك حق النقض) عن التصويت.



ودأبت قوات حفتر على خرق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في 12 يناير/كانون الثاني بمبادرة تركية روسية، عبر مواصلة هجماتها على العاصمة الليبية طرابلس، في إطار محاولات مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان 2019 للسيطرة على العاصمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.