البحرين: إحالة متورطين في غسل أموال لمصلحة إيران إلى القضاء

الخليج 365 / إسطنبول

قالت النيابة العامة البحرينية، الخميس، إنها أحالت أفرادا "متورطين في مخطط غسل أموال ضخم لمصلحة إيران"، إلى القضاء.

وذكرت قناة "العربية" عن النائب العام علي بن فضل البوعينين، أنه "بعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين (دون ذكر عددهم أو جنسياتهم) في مخطط ضخم لغسل الأموال".

وأوضح البوعينين، أن "الملاحقات القضائية تتعلق بغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل، الذي تم تأسيسه في البحرين، حيث تم التحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين، هما البنك الوطني الإيراني، المعروف بـ (ملي)، وبنك صادرات إيران"، وفق المصدر نفسه.

Advertisements

وذكر أن نتائج التحقيقات توصلت حينها، إلى أن "البنكين نفذا آلاف المعاملات المالية الدولية، مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها".

كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار أمريكي.

ولم يتسن للأناضول على الفور، الحصول على تعليق من الجانب الإيراني حول ما أوردته النيابة العامة البحرينية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.