شيفرون تتحضر لاستئناف إنتاج النفط من حقل الوفرة السعودي الكويتي

إسطنبول / الخليج 365

قالت شركة شيفرون الأمريكية متعددة الجنسيات، الخميس، إنها تتحضر لاستئناف الإنتاج من حقل "الوفرة" النفطي، الواقع بين السعودية والكويت.

واتفقت الكويت والسعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، على عودة الإنتاج من المنطقة المحايدة، التي تضم حقلي "الوفرة" و"الخفجي"، بما يعود على البلدين بالفائدة الاقتصادية.



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وذكرت الشركة في بيان اليوم، أن ذراعها "شيفرون العربية السعودية" ستتولى عملية الاستعداد لاستئناف الإنتاج من الحقل نيابة عن السعودية، بينما تتولى الشركة الكويتية لنفط الخليج الإنتاج نيابة عن الكويت.



وتشمل المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية حقلي "الخفجي" و"الوفرة"، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين.



وأغلق البلدان، العضوان بمنظمة الدول المصدة للنفط "أوبك"، حقل "الخفجي"، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، لأسباب بيئية، وتبعه إغلاق "الوفرة" في مايو/أيار 2015، لعقبات تشغيلية.

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