قطر تعلن استعدادها لدعم شركات الطاقة الصينية لمواجهة كورونا

الدوحة / الخليج 365

أعلنت مجموعة "قطر للبترول"، الخميس، جاهزيتها لتقديم الدعم لنظيراتها في الصين، لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، سعد بن شريدة الكعبي، في بيان، إن "قطر للبترول تتضامن مع نظيراتها من شركات الطاقة الصينية، من أجل تلبية أية احتياجات من شأنها دعم الجهود المبذولة للتعامل مع فيروس كورونا ومعالجة آثاره".



وذكر أن "المجموعة على استعداد كامل لاستئناف مسار شحنات النفط والغاز"، التي كان مقرراً أن تتجه إلى الصين، وتم تعليقها سابقا.



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وكانت شركات تكرير صينية حكومية، قررت مؤخرا، تخفيض إنتاجها لشهر فبراير/ شباط من النفط والغاز، مدفوعة بتراجع الطلب من جانب المصانع والشركات.



وقالت شركة سينوبك - وهي أكبر شركة تكرير في آسيا - إنها تجري محادثات مع السعودية والإمارات والكويت لتأجيل أو خفض شحنات نفطية للصين.



وسجلت السلطات الصينية وفاة 242 شخصاً في مقاطعة هوبي مركز انتشار الفيروس، خلال آخر 24 ساعة، جراء فيروس كورونا الجديد، إلى 1368 حالة وفاة.

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