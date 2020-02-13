السودان.. أوامر قبض بحق خلية إرهابية خططت لتفجيرات

الخرطوم / الخليج 365

وجهت نيابة سودانية، الخميس، بفتح دعوى جنائية بحق "أحد عناصر خلية إرهابية"، وإصدار أوامر قبض بحق بقية أعضائها الهاربين ممن وصلوا البلاد قبل 6 أشهر، بجوازت سفر سورية لـ"تنفيذ عمليات تفجيرية".

جاء ذلك في بيان صادر عن نيابة منطقة الحاج يوسف بالعاصمة السودانية الخرطوم، اطلعت عليه الخليج 365.

وقال البيان: "وجه وكيل أعلى نيابة الحاج يوسف، معتصم عبد الله محمود، بفتح دعوى جنائية من قانون مكافحة الإرهاب، في مواجهة أحد عناصر الخلية الإرهابية بمنطقة الحاج يوسف (الخرطوم)، وتسجيل أقوال المتهم كاعتراف قضائي، واستصدار أوامر قبض في حق بقية أعضاء الشبكة".

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وأضاف أن "السلطات الأمنية ضبطت، سابقا، بمنزل بـ(منطقة) الحاج يوسف، عبوات وأحزمة ناسفة ومواد كيمائية وأجهزة إلكترونية، وخرائط لبعض المدن السودانية، واتضح حسب اعتراف المتهم، أن الشبكة الإرهابية (لم يحدد عدد أفرادها ولا جنسياتهم) تتبع لإحدى الجماعات المتشددة (لم يذكرها)".

ولفت إلى أن "المتهم أقرّ بتلقيه تدريبات على صناعة وتركيب المتفجرات، فيما جرى إرساله وبقية أعضاء الشبكة للسودان عن طريق التهريب بجوازات سفر سورية مزورة، ووصلوا البلاد قبل نحو ستة أشهر، وظلوا في اجتماعات متنقلة خلال هذه الفترة في مدن ولاية الخرطوم".

ووفق البيان نفسه، فإن "الهدف من الشبكة كان تنفيذ عمليات تفجيرية داخل السودان".

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