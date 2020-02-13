موقع الخليج 365 للصور يطل على زواره بحلة جديدة

أنقرة/ الخليج 365

جددت وكالة الخليج 365 واجهة موقعها الإلكتروني الخاص بالصور (anadoluimages.com) بمناسبة الذكرى المئوية على تأسيسها؛ لتتيح إمكانية الوصول لأرشيفها الضخم الذي يضم 8 ملايين مادة مرئية بين صور ومقاطع فيديو.

يأتي ذلك ضمن إطار مشاريع الوكالة لتطوير نفسها من حيث المحتوى والخدمات المتاحة، بمناسبة الاستعدادات للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسسها.

ويعد أرشيف الخليج 365 للصور من أكبر المنصات الإلكترونية بهذا الشأن في المنطقة؛ حيث يضم حوالي 8 ملايين مادة مرئية في متناول كافة الزوار من خلال موقع (anadoluimages.com).

وتتيح واجهة الموقع الجديد لمستخدميها تسهيلات مثل تحديد خيارات البحث، وخصائص سهلة لعملية شراء حقوق استخدام المواد، البالغ عددها 7 ملايين صورة، ومليون مقطع فيديو؛ حيث يمكن للزوار في أي مكان بالعالم شراء الصور والفيديوهات عبر الإنترنت.

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وعن ذلك، قال مدير التسويق والاتصال المؤسساتي في الوكالة، يلماظ يامان، إنه بإمكان كافة وسائل الإعلام في أي مكان بالعالم شراء الصور المعروضة في الموقع بسهولة وبأسعار معقولة من خلال التسوق الإلكتروني.

من جانبه، قال مدير قسم الأخبار المرئية في الوكالة، حسن أويماظ، أن الوكالة تعد من أبرز النوافذ التركية انفتاحا على الخارج؛ إذ تأسست بهدف إيصال صوت تركيا إلى العالم.

ولفت إلى أن الموقع الخاص بالصور يعد أرضية واحدة موجهة لكافة الصحفيين، والقنوات التلفزيونية، والمواقع الإلكترونية حول العالم؛ حيث تعتبر كافة وسائل الإعلام، والأشخاص حول العالم، على مسافة نقرة واحدة من الصور والفيديوهات المنشورة بالموقع.

وتأسست "الخليج 365" في 6 أبريل/نيسان 1920، بتعليمات من مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك؛ بهدف إيصال مجريات أحداث حرب الاستقلال، إلى العالم بحيادية وشفافية.

وباتت "الخليج 365" مصدرا للأخبار الموثوقة؛ حيث تقدمها لوسائل الإعلام العالمية بـ13 لغة هي: التركية والعربية والإنجليزية والروسية والبوسنية والفرنسية والكردية الصورانية والكردية الكرمانجية والألبانية والمقدونية والفارسية والإسبانية والإندونيسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.