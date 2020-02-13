المغرب.. توقيف 13 شخصا في أحداث شغب عقب مباراة

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365



أعلنت السلطات المغربية توقيف 13 شخصا في أحداث شغب شهدتها مباراة لكرة القدم بالعاصمة الرباط، وجمعت بين فريقي الجيش الملكي والرجاء البيضاوي الأربعاء.

جاء ذلك في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني نشرته وكالة الأنباء المغربية، الخميس.



وأفاد بيان السلطات بأن "العمليات الأمنية التي باشرتها مختلف مصالح ولاية أمن الرباط على خلفية أحداث الشغب عقب المباراة أسفرت عن توقيف وإيداع 13 شخصا تحت تدبير الحراسة النظرية".

وأضاف أن توقيف الأشخاص المذكورين جاء "للاشتباه في تورطهم في عمليات الرشق بالحجارة، وإلحاق خسائر مادية وتخريب ممتلكات عمومية، وحيازة أسلحة بيضاء وشهب نارية، والعنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم".

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وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تواصل القيام بإجراءات البحث والتحري لتشخيص هويات باقي المتورطين في أعمال الشغب.

وأشار أن عمليات الرشق بالحجارة وأعمال الشغب خلفت "ثلاثة إصابات متفاوتة الخطورة بين موظفين، فضلا عن إصابة عنصرين للوقاية المدنية و22 مشجعا بجروح طفيفة".

وأردف "في حين طالت الخسائر المادية 19 مركبة للأمن الوطني، وشاحنة تابعة للوقاية المدنية وسيارة للإسعاف، علاوة على إلحاق أضرار بست مركبات خاصة".



يشار أن فريق الجيش الملكي حسم نتيجة الكلاسيكو المغربي، بعد فوزه، الأربعاء، بهدف دون رد على الرجاء، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 15 من البطولة الاحترافية الأولى.

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