اليمن.. "الحوثيون" يتهمون التحالف بشن 15 غارة على أربع محافظات

الخليج 365/ عزيز الأحمدي

قالت جماعة الحوثي، الخميس، إن التحالف العربي شن خلال الساعات الـ 24 الماضية نحو 15 غارة جوية على أربع محافظات يمنية، بينها صعدة معقل زعيم الجماعة.



وبحسب ما رصده مراسل الخليج 365، ذكرت وكالة "سبأ" التابعة للجماعة، أن الغارات توزعت على محافظات الحديدة وصعدة والضالع ومأرب والجوف.

وأفادت أن الغارات أدت إلى احتراق وتضرر عدد من منازل وممتلكات المواطنين، دون الحديث عن سقوط قتلى أو جرحى نتيجة الغارات.

ووفقا للوكالة، فقد نفذ التحالف الذي تقوده السعودية 11 غارة على مديرية مجزر بمحافظة مأرب (شرق) التي تشهد منذ أيام مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين.

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وكان الحوثيون قد اعترفوا خلال اليومين السابقين، بمقتل 6 من قياداتهم الميدانية، دون التطرق إلى ملابسات مقتلهم أو الأماكن التي قتلوا فيها.



كما أظهرت وسائل إعلام تابعة للجماعة، صورا للقتلى الذين تم تشييعهم بمحافظة ذمار (100 كلم جنوب صنعاء).



ومنذ أسابيع تشهد مناطق مختلفة من اليمن تصعيدا مع تجدد معارك عنيفة، بعد حالة من الهدوء الحذر عاشته معظم جبهات القتال خلال الأشهر الماضية، على خلفية جهود يقودها المبعوث الأممي ”مارتن غريفيث”، لإحلال السلام.



وأوضح الناطق باسم الجيش اليمني عبده مجلي، الأربعاء، أن القوات الحكومية ”تحقق انتصارات متوالية” في جبهات القتال، مستعرضا لقطات تلفزيونية قال إنها لانتصارات أحرزتها قواته خلال الأيام الماضية.

ويشهد اليمن منذ نحو ستة أعوام حربا عنيفة، بين القوات الحكومية التي يسندها التحالف العربي (منذ مارس/آذار 2015)، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، التي اقتحمت العاصمة صنعاء أواخر 2014، وفرضت سيطرة كاملة على مؤسسات الدولة، ومعسكرات الجيش والأمن والمخابرات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.