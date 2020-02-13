الحزم يُسقط الاتفاق على أرضه وبين جماهيره

صحيفة الخليج الالكترونية

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، فوزًا ثمينًا من أرض نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف لهدفين، في مستهلّ الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وقد ثأر الحزم لخسارته في الدور الأول بالسداسية الشهيرة من ذات الفريق”الاتفاق”.

بهذه النتيجة رفع الحزم رصيده النقطي لـ22 نقطة، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة العشرين.