الهلال يعزّز صدارته بفوز صعب على الفيحاء

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صحيفة الخليج الالكترونية
عزز فريق الهلال قبضته على صدارة الترتيب، بعدما حقق فوزاً صعباً من خارج الديار على حساب مضيفه الفيحاء بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، لحساب مواجهات الجولة الـ18 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بهذا الفوز انفرد الهلال بالصدارة بفارق 6 نقاط مؤقتاً عن أقرب مطارديه، رافعاً رصيده إلى 41 نقطة، بينما تجمّد رصيد الفيحاء عند 21 نقطة بالمركز الحادي عشر.
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