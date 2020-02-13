“الزويد” يقيم محاضرة تحكيمية بنادي ضمك

ابها قدم مقيم الحكام والمحاضر في الاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالمحسن الزويد مساء اليوم الخميس محاضرة تحكيمية للجهاز الفني والإداري وللاعبي الفريق الكروي الأول بنادي ضمك وحضر المحاضرة الجهاز الفني والإداري واللاعبين لفريق الناشئين والشباب واستعرض “الزويد” خلال المحاضرة التعديلات الجديدة التي طرأت على نظام التحكيم في كرة القدم للموسم الرياضي 2019 2020 م

وأجاب على أسئلة اللاعبين واستفساراتهم بشأن التعديلات الجديدة، وذلك في قاعة المحاضرات بمبنى مكتب الهيئة بمحافظة خميس مشيط

وفي ختام المحاضرة تقدمت إدارة النادي بالشكر للزويد متمنين له دوام التوفيق ، وقام مدير عام النادي الأستاذ محمد عبدالرحمن الحميد بتقديم درعاً تذكارياً بهذه المناسبة

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