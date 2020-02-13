ليبيا تغلق مطار معيتيقة بعد تعرضه لقصف صاروخي

قالت سلطات مطار معيتيقة إن المطار، وهو الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس، أُغلق يوم الخميس بعد تعرضه لقصف صاروخي أثار فزع المسافرين.
ولم تتوفر بعد المزيد من التفاصيل. ولم يتضح إن كان أي من المقذوفات قد أصاب منشآت أو مدارج المطار ذاته الذي يقع على الأطراف الشرقية للعاصمة.
وأصبح معيتيقة المطار الوحيد للرحلات المحلية والدولية في منطقة شمال غرب ليبيا التي تشمل العاصمة بعد تدمير مطار طرابلس الدولي جنوبي المدينة في 2014 في معارك بين كتائب مسلحة متناحرة.
وتعرض مطار معيتيقة لقصف صاروخي عدة مرات خلال السنوات الماضية مع انزلاق ليبيا لفوضى مسلحة بعد الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
وقال مصدر بوزارة الصحة لرويترز يوم الخميس إن قذائف مدفعية سقطت على وسط العاصمة الليبية مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة أربعة أشخاص. وتحاول قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) السيطرة على العاصمة طرابلس منذ ما يقرب من عام.
وشن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، في أبريل نيسان الماضي هجوما على طرابلس في محاولة لانتزاع السيطرة عليها من الحكومة المعترف بها دوليا. ولم تسفر الجهود الدولية لوقف الصراع عن نتائج تذكر.
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