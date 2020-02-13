الأمم المتحدة تحذر: 360 مليار جرادة في طريقها إليكم

دبي - بواسطة محمد فارس © اسراب الجراد - أرشيفية أسراب الجراد - أرشيفية

كتب- وكالات:

واصلت أسراب الجراد هجومها الشرس على عدة دول أفريقية، ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من أن اتساع دائرة هجوم الجراد في غرب إفريقيا، قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، وتلف مساحات شاسعة من الأراضي المزروعة بالمحاصيل.

وقالت المنظمة في بيان، إن الأمطار المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة ستساعد الحشرات على النمو وإتلاق المزيد من المساحات الزراعية.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يتوقع خبراء الأمم المتحدة أن يرتفع حجم أسراب الجراد في أفريقيا نحو 500 ضعف.

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وتأثرت دول إثيوبيا والصومال وكينيا بهجمات الجراد التي التهمت مساحات شاسعة من المحاصيل، وأفادت تقارير أن الأسراب عبرت الحدود الشمالية لأوغندا، ومن المتوقع وصولها إلى جنوب السودان.

وعلى الرغم من صعوبة إحصاء الأعداد، فإن منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة (فاو)، تقدر العدد بنحو 360 مليار.، وأفادت أن الهجمات قد تستمر حتى أبريل.

وتفيد الفاو أن ما يلتهمه الجراد في يوم واحد يعادل كمية الطعام التي يأكلها 31 مليون مواطن أمريكي يوميا.

وحتى هذه اللحظة لم تفلح جهود المنظمات الدولية في وقف تقدم أسراب الجراد الذي ينتقل بسرعة 150 كيلومترا يوميًا.