شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالكونجرس: 12 دولة غاضبة من تمويل قطر للجماعات المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت الاتهامات الدولية تلاحق نظام تميم حول دعمه للإرهاب والتطرف في المنطقة، وإهدار أموال الشعب القطرى فى تمويل الميليشيات والتنظيمات المسلحة، حيث قالت النائبة "إليانا روز ليتينين" رئيسة لجنة الشؤون الخارجية فى الكونجرس الأميركي، إن قطر دولة تدعم الإرهاب حول العالم، وإنها تدين دور قطر فى تمويل الإرهاب عبر الشرق الأوسط، واستمرار دعم النظام لجماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتطرفة، وفقا لموقع قطريليكس المحسوب على المعارضة القطرية.

وأكدت في مقال لها بصحيفة "جيروزاليم بوست"، أن 12 دولة، غاضبة من تدخل قطر في شؤونها الداخلية والخارجية من خلال تمويلها للجماعات المتطرفة، وتدمير العلاقات الدبلوماسية بين البلاد، مشيرة إلى تمويل قطر للجماعات الإرهابية في بريطانيا، وأن نظام تميم يُرغِم بعض أفراد العائلة الحاكمة من أجل النصب للحصول على ملايين الدولارات لتوجيهها إلى الجماعات المتطرفة.



قطريليكس

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وفى سياق آخر أكد موقع قطريليكس التابع للمعارضة القطرية، أن أميرقطر تميم بن حمد لم يكتفى بدعم الإرهاب بسوريا سواء لوجستيًّا وماليًّا وعسكريًّا في السر والعلن، إلا أنه أسهم في تهريب القطع الأثرية من مدينة "تدمر" السورية إلى الغرب عبر طرق غير شرعية، ناقلا عن صحيفة "الجارديان" البريطانية، تأكيدها تورط قطر بالقيام بدور الوساطة لنقل 3 قطع أثرية إلى سويسرا وتخزينها في موانئ سويسرا الحرة.

وأكدت الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن من بين القطع الأثرية والتي نجحت السلطات السويسرية في مصادرتها، قوالب زخرفية زينت مدافن قديمة وتاجًا كان يعلو رأس كاهن في تدمر، ولوحين تذكاريين على شكل البشر، حيث قررت بروكسل، فرض قيود على 82 ميناءً حرًا أو منطقة حرة، والتي ساعد استخدامها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال والقيام بالجريمة المنظمة، فيما طرحت المفوضية الأوروبية، مجموعة من القواعد الجديدة، لتحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها في الموانئ والمناطق، بسبب شعبية هذه الموانئ التي تسمح للمزورين بإعادة تصدير المنتجات دون تدخل جمركي وإخفاء الأصل الحقيقي للبضائع وطبيعتها.