شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعتقل سوريًا ينتمى للإخوان اعترف بالتخطيط لعمليات إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن السودان اعتقل مواطنا سوريا يتتمي للإخوان اعترف بالتخطيط لعمليات إرهابية.

وكانت وزارة العدل السودانية، أعلنت أن السودان وقعت اتفاقا مع أسر ضحايا تفجير المدمرة الأمريكية كول، ومنعت المحكمة الأمريكية العليا فى وقت سابق، البحارة الأمريكيين الذين أصيبوا فى تفجير المدمرة الأمريكية كول على يد تنظيم القاعدة فى عام 2000 من الحصول على 314.7 مليون دولار تعويضات من حكومة السودان لدورها المزعوم فى الهجوم.

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وبغالبية ثمانية قضاة مقابل واحد ألغت المحكمة قرارا لمحكمة أدنى درجة كان يتيح للبحارة الحصول على التعويضات من بنوك تضم أرصدة سودانية. ويمثل القرار الجديد انتصارا كبيرا للسودان الذى نفى تقديم أي دعم لتنظيم القاعدة لتنفيذ الهجوم على المدمرة قبالة سواحل اليمن.