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ناشطة كويتية تطالب بـ3 مليار دولار لإختراع علاج كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

ناشطة كويتية تطالب بـ3 مليار دولار لإختراع علاج كورونا

متابعات_الخليج 365

طالبت الناشطة الكويتية، سلوى المطيري، بثلاثة مليار دولار مقابل إختراع علاج فعال ضد فيروس كورونا الجديد .

وقال المطيري في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، "إذا كنتم تريدون مني اكتشاف علاج لفيروس "كورونا"، ادفعوا لي مليار دينار كويتي (نحو 3.3 مليار دولار)".

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وأشارت المطيري إلى أن هذا المبلغ هو ثمن إكتشاف العلاج وليس لها لإن حالتها المادية ميسورة .

 

 

 

 

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