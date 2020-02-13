ناشطة كويتية تطالب بـ3 مليار دولار لإختراع علاج كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

طالبت الناشطة الكويتية، سلوى المطيري، بثلاثة مليار دولار مقابل إختراع علاج فعال ضد فيروس كورونا الجديد .



وقال المطيري في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، "إذا كنتم تريدون مني اكتشاف علاج لفيروس "كورونا"، ادفعوا لي مليار دينار كويتي (نحو 3.3 مليار دولار)".

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وأشارت المطيري إلى أن هذا المبلغ هو ثمن إكتشاف العلاج وليس لها لإن حالتها المادية ميسورة .