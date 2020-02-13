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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناشطة كويتية تطالب بـ3 مليار دولار لإختراع علاج كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
طالبت الناشطة الكويتية، سلوى المطيري، بثلاثة مليار دولار مقابل إختراع علاج فعال ضد فيروس كورونا الجديد .
وقال المطيري في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، "إذا كنتم تريدون مني اكتشاف علاج لفيروس "كورونا"، ادفعوا لي مليار دينار كويتي (نحو 3.3 مليار دولار)".
وأشارت المطيري إلى أن هذا المبلغ هو ثمن إكتشاف العلاج وليس لها لإن حالتها المادية ميسورة .
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