المتحدث باسم قوات الوفاق يعلن عن اشتباكات مع قوات حفتر جنوب العاصمة الليبية طرابلس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أكد المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياعقيد طيار محمد قنونو أن قوات الوفاق تعاملت اليوم الخميس مع عناصر تابعة لما يسمى بالجيش الوطني الليبي جنوب العاصمة طرابلس.

وقال قنونو بحسب عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" إن القوات تعاملت مع عدد من الآليات المسلحة والتجمعات لقوات المشاة التابعة للجيش جنوب العاصمة طرابلس، بعد أن خرقت اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار قنونو إلى أن قوات الوفاق سيطرت على مدرعتين تابعتين للجيش وثلاث آليات مسلحة، واستهدفت تجمعات للمشاة.

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واتهم قنونو قوات الجيش بقصف الأحياء المكتظة بالسكان وجامعة طرابلس ومطار معيتيقة.

يأتي ذلك، بحسب ما أفادت بواية"أفريقيا الإخبارية" اليوم وسط أنباء عن تجدد الاشتباكات بين الجانبين في محوري عين زارة، وخلة الفرجان، مع إطلاق قذائف وصواريخ من منطقة السدرة، جنوب العاصمة طرابلس.