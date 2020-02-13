التحالف في اليمن يبدأ إجراءات قانونية بحق عناصره "المخالفين"

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الرياض: أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ضد الحوثيين أنّه بدأ إجراءات قانونية بحق عناصره المتورطين في عمليات تخالف القانون الدوليّ الإنساني.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي بحسب ما نقلت وكالة الانباء السعودية (واس) مساء الاربعاء إنّ "القيادة المشتركة للتحالف أحالت ملفات نتائج تحقيقات حوادث بوجود خطأ ومخالفة لقواعد الاشتباك للدول المعنية"، مشيرا الى أن "الملفات تتضمن الوثائق والأدلة لاستكمال الإجراءات النظامية حول المحاسبة".

ولفت خلال مؤتمر صحافي في لندن إلى أن "الجهات القضائية شرعت بإجراءات المحاكمة وستُعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية".

وأكّد المالكي التزام التحالف "بمحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني -إن وجد- وفقاً للقوانين والأنظمة لكل دولة من دول التحالف".

وذكرت صحيفة "عرب نيوز" الناطقة بالانكليزية أنّ القضايا تتضمن قصفا داميا لمستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود في العام 2016 قتل فيه 19 شخصا، وغارة جوية على حافلة قتل فيها 40 طفلا على الأقل في العام 2018 وغارة جوية في العام نفسه أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل خلال حفل زفاف.